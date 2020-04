Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefundenes nicht einfach behalten!

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 29-Jährige steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag ein fremdes Handy an sich genommen zu haben, ohne die Absicht, den "Fund" zu melden.

Kurz nach halb 6 meldete sich auf der Dienststelle in der Gaustraße eine 47-jährige Frau und gab an, ihr neuwertiges Handy vermutlich verloren zu haben. Das rund 1.000 Euro teure Gerät war nicht mehr auffindbar.

Dank der technischen Möglichkeiten des Smartphones konnte jedoch der "Standort" des Telefons lokalisiert werden. In Absprache mit der Justiz wurde dem Bewohner der angezeigten "Örtlichkeit" ein Besuch abgestattet. In der Wohnung des 29-Jährigen wurde das Handy tatsächlich in der Abstellkammer, versteckt unter einer Decke, gefunden. Darauf angesprochen, gab der Mann lediglich an, das Gerät gefunden zu haben.

Das Telefon wurde sichergestellt und seiner rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 29-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell