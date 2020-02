Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Isoliermaterial in Brand geraten

Stuttgart-Süd (ots)

Bei Renovierungsarbeiten ist am Montag (24.02.2020) in einem Gebäude an der Straße Strohberg Isoliermaterial in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr waren Handwerker mit Arbeiten an einer Wand beschäftigt, als das Isoliermaterial hinter Fließen in Brand geriet. Nachdem die Löschversuche der Arbeiter scheiterten, alarmierten sie die Feuerwehr. Ersten Schätzungen zufolge, entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand.

