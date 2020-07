Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, den 13.07.2020, gegen 14.35 Uhr die Ackerstraße in Fahrtrichtung Freiligrathstraße. An der Einmündung zur Freiligrathstraße übersah er die auf der falschen Seite fahrende von rechts kommende 82-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

