Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Sachbeschädigung im Kurpark, Zeugen gesucht

Ottenhöfen (ots)

Noch Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen im Kurpark aufgestellten Maien, weshalb die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch nun die Ermittlungen aufgenommen haben. Offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte einen Keil in den Baum gesägt, weshalb die Feuerwehr Ottenhöfen zur Beseitigung der daraus drohenden Gefahr einschreiten musste. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch.



