Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt Fahrraddieb auf frischer Tat - vorläufige Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0658

Zivilkräfte der Dortmunder Polizei haben am gestrigen Abend (25. Juni) mithilfe von Zeugen einen mutmaßlichen Fahrraddieb nach kurzer Verfolgung festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Anwohner der Poststraße gegen 22.30 Uhr einen Mann im Hinterhof. Dieser kniete vor einem Fahrradständer und machte sich offenbar an diesem zu schaffen. Nach einem verdächtigen "Knaps" stieg der Mann auf eines der Räder und verließ den Hinterhof.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort stellten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen fest. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch erfolgte an der Einmündung Eisenmarkt/Kuhstraße die Festnahme. Hier stieß der Mann mit seinem Diebesgut - dem Fahrrad- gegen das Zivilfahrzeug und stürzte. Der Festgenommene blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Neben dem Fahrrad fanden die Beamten in einem Rucksack das mutmaßliche Tatwerkzeug - einen Seitenschneider - und stellten beides sicher.

Den aus mehreren Einsätzen bekannten 67-jährigen Dortmunder ohne festen Wohnsitz nahmen sie vorläufig fest. Weitergehende Ermittlungen führten zu der Annahme, dass er bereits gegen 21.50 Uhr im Bereich Sonnenstraße/Möllerbrücke beabsichtigt hatte ein Fahrrad zu entwenden. Hier blieb es offenbar beim Versuch.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls von Fahrrädern.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell