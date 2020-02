Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollator verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Der Diebstahl eines Rollators in Hardterbroich-Pesch ist der Polizei von einer 80-jährigen Frau angezeigt worden.

In einem Mehrfamilienhaus an der Johannesstraße habe sie die Gehhilfe am Montag, 10. Februar, gegen 18 Uhr im Erdgeschoss des Treppenhauses abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr habe sie dann festgestellt, dass der Rollator nicht mehr aufzufinden sei.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

