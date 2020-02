Polizei Mönchengladbach

POL-MG: KORREKTUR (Datum) zur Meldung: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Mönchengladbach (ots)

Die Handtasche einer Frau ist am Sonntag, 9. Februar, in Venn aus einem Fahrzeug gestohlen worden, während sich die Geschädigte gerade am Kofferraum des Wagens befand. Die Tat wurde gegen 19.30 Uhr am Höfgenweg begangen.

Der Tatverdächtige wurde als männliche Person mit schlanker Statur, die dunkel bekleidet war, beschrieben.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

