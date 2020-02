Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Verkehrsunfälle - drei Leichtverletzte

Mönchengladbach (ots)

Drei Verkehrsunfälle mit drei Leichtverletzten an den vergangenen drei Tagen verzeichnete die Polizei Mönchengladbach.

Am Freitag gegen 17.10 Uhr wurde ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer aus Mönchengladbach leicht verletzt, der auf dem Fahrradweg an der Lüpertzender Straße aus Richtung Fliescherberg in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Erfasst wurde er von einem 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach, der mit einem 5er BMW von der Lüpertzender Straße nach rechts auf die Straße An der Lingenmühle abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer wurde im Krankenhaus behandelt.

Am Samstag gegen 9.15 Uhr war es auf der Heckerstraße in einer Sackgasse mit Wendehammer zu einer folgenschweren Begegnung zwischen einem 45-jährigen Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach und einem 64-jährigen Fußgänger aus Viersen gekommen. Letzterer hatte nach eigenen Angaben den Fahrzeugverkehr kurzfristig anhalten wollen, damit Lkw abgeladen werden konnten. Dabei sei er von dem Fahrer des silberfarbenen VW Golf angefahren und leicht verletzt worden. Der Pkw-Fahrer gab hingegen an, der Fußgänger habe sich am Holm des fahrenden Wagens festgehalten und sei deshalb gestürzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290.

Am Sonntag gegen 17 Uhr war ein 17-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach aus ungeklärten Gründen mit einem grauen Opel Astra nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, einen weißen VW Golf, geprallt. Der Astra blieb nach dem Unfall auf der linken Seite liegen. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da er nach ersten Erkenntnissen alleiniger Insasse des Autos war, aber nur in Begleitung hätte autofahren dürfen. (ds)

