Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Restaurant

Mönchengladbach (ots)

Ein Restaurant an der Turmstiege in der Innenstadt ist in der Nacht von Donnerstag um 23.45 Uhr auf Freitag um 7.30 Uhr das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und stahlen technische Geräte und vermutlich auch Spirituosen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. (km)

