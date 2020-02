Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht: Zeugen gesucht - und der Verursacher

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Mönchengladbach Zeugen.

Ein Pkw vom Typ Audi A4, der in Neuwerk auf dem Loosenweg geparkt stand, ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 4. Februar, 12 Uhr, und Donnerstag, 6. Februar, 17.30 Uhr, am vorderen linken Kotflügel beschädigt worden. Möglicherweise ist der Schaden von einem Bus im Vorbeifahren verursacht worden. Am Unfallort konnten Glas- und Lacksplitter sowie ein "Katzenauge" (Reflektor), die dem verursachenden Fahrzeug zugeordnet werden, sichergestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. Natürlich kann aber auch der Unfallverursacher unter dieser Rufnummer sein Gewissen erleichtern. (ds)

