Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rohbau zweimal Ziel von Einbrechern

Mönchengladbach (ots)

Auf zwei Baustellen am Schmölderpark und in Rheydt ist es in den vergangenen Tagen zu Einbrüchen gekommen.

In der Nacht von Donnerstag, 21 Uhr, auf Freitag, 7.30 Uhr, brachen die Täter in den Rohbau von zwei Einfamilienhäusern an der Schmölderstraße ein. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge sowie Kupferkabel.

Die Einbrecher hebelten die Baustellenhaustüren auf. In einem der beiden Häuser machten sich die Täter außerdem an den Feuerschutztüren zu zwei Kellerräumen zu schaffen. Aus einem der beiden Kellerräume stahlen die Täter die Werkzeuge. Die Täter flüchteten vermutlich über ein Fenster beziehungsweise die Terrassentür.

An der Großbaustelle an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Mühlenstraße traten Einbrecher in der Zeit zwischen Freitagmittag um 14 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr eine Bautür ein und brachen die Türen zu zwei Materialräumen auf. Die Täter erbeuteten mehrere Kabeltrommeln.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell