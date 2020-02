Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ist es im Stadtgebiet zu drei Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser gekommen.

An der Jenaer Straße in Hardterbroich-Pesch öffneten die Täter zwischen Donnerstagnachmittag um 16 Uhr und Samstagmittag um 13.30 Uhr gewaltsam die Wohnungstür zu einer Dachgeschosswohnung. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung und stahlen Bargeld.

Über die Balkontür gelangten die Täter am Freitag an der Ueddinger Straße in eine Hochparterre-Wohnung. Die Tatzeit liegt zwischen 16 und 22.10 Uhr. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und flüchteten durch die Balkontür über den Garagenhof des Mehrfamilienhauses.

Der dritte Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Samstag um 00.25 Uhr an der Leibnizstraße im Stadtteil Westend. Der Täter hebelte die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf. Als er in der Wohnung auf den Bewohner traf, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt den Einbrecher als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er sei mit einer Jeanshose und einer Armeejacke bekleidet gewesen, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Dennoch habe er erkennen können, dass der Täter sehr glatte Haut gehabt habe und augenscheinlich frisch rasiert gewesen sei.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterbeschreibung machen können und bitte diese, sich zu melden: 02161-290. (km)

