Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - erneut Baum in Brand gesetzt

Kirchlengern (ots)

(mas) Am 06.12.2019, gegen 07.15 Uhr, kam es auf dem Friedhof an der Lutherstraße zu einem Brand eines sog. Lebensbaumes. Dieser konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Schadensausweitung konnte somit verhindert werden. Schon am 05.12.2019, gegen 09.50 Uhr, brannte auf dem Friedhofsgelände ein Lebensbaum. Am 04.12.2019, gegen 07.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine brennende Mülltonne auf dem Gelände des Friedhofes festgestellt.

Zeugen, welche verdächtige Personen im Bereich des Friedhofes beobachtet haben die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Herford unter 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell