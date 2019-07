Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall am Stadtpark

Papenburg (ots)

Am vergangenen Freitag ist gegen 17:00 Uhr es auf der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 40-jährige Fahrer eines VW Golf wollte aus der Friedrikenstraße in Richtung Am Stadtpark abbiegen und stieß mit dem Opel Meriva eines 46-jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Kreisverkehr fuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Aufgrund der Unklarheit des Unfallherganges sucht die Papenburger Polizei nun nach Unfallzeugen und bittet darum, sich unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell