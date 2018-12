POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Bad Dürkheim (ots) - Am Sonntag, gegen 00:25 Uhr, befuhr ein 32-jähriger aus Weisenheim am Berg mit seinem PKW, Marke Ford, die Gutleutstraße aus Richtung Mannheimer Straße kommend. In Höhe des Krankenhausparkplatzes fuhr er, wahrscheinlich auf Grund Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, über eine Verkehrsinsel und beschädigte die dort befindlichen Verkehrszeichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Ein anschließend bei dem Unfallverursacher durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

