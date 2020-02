Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Gaststätten

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben Gaststätten unerwünschten Besuch abgestattet.

An der Johannesstraße in Hardterbroich-Pesch hebelten Einbrecher am Montag, 10. Februar, zwischen 1 und 10 Uhr die Haupteingangstür einer Gaststätte auf, nachdem sie zuvor Schlösser an einem Rolltor aufgebrochen hatten. In der Gaststätte hebelten sie einen Zigarettenautomaten auf. Die Beute: Zigaretten und Bargeld.

An der Speicker Straße in Gladbach gelangten unbekannte Täter irgendwann im Zeitraum von Sonntag, 9. Februar, 23.30 Uhr, bis Montag, 10. Februar, 13 Uhr, durch die Hintertür einer Gaststätte in das Gebäudeinnere. Die Beute: Geldbörsen und Getränke.

Auch ein Vereinsheim an der Klagenfurter Straße wurde zwischen Sonntag, 9. Februar, 12.30 Uhr, und Montag, 10. Februar, 11.05 Uhr, zu einem Tatort. Der Täter hat in diesem Fall ein Fenster zerschlagen. Die Beute: Schlüssel, Getränke und Verbandszeug.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

