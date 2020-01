Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200124-2: Bäckerei-Einbrecher scheiterten an Tresor - Frechen

Rhein-Erft-Kreis

Drei unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24. Januar) in eine Bäckerei an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Ein Anwohner (66) wurde gegen 02:15 Uhr von lauten Geräuschen wach. Als er an ein Fenster ging und hinaussah, entdeckte er zwei Männer, die in dem Moment aus der Bäckerei kamen. Eine dritte Person stand auf der Straße und überwachte die Umgebung. Der 66-Jährige sprach die Männer an, die daraufhin in ein helles/silbernes Auto (Mittelklassewagen, bauähnlich zu VW Golf) einstiegen und davonfuhren. Einer des Trios trug ein dunkles Kapuzenoberteil und helle Jeans. Wie Polizisten am Tatort feststellten, waren die Männer gewaltsam in die Bäckerei eingedrungen und hatten Bargeld gestohlen. Ursprünglich hatten sie es auf einen in einer Wand verankerten Tresor abgesehen, den sie trotz großer Gewalteinwirkung nicht entwenden konnten. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

