Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrände in Monheim: Festnahmeerfolg für die Polizei - Monheim am Rhein - 2003175

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen hatten in Monheim am Rhein über ein Dutzend Müll- und Altpapiercontainer gebrannt. Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte darüber in mehreren verschiedenen Pressemeldungen berichtet (eine Übersicht der veröffentlichten Meldungen finden Sie am Ende dieser Pressemeldung). Nun kann die Kreispolizeibehörde einen entscheidenden Ermittlungserfolg vermelden: Am Montag (30. März 2020) konnten Polizeibeamte eine 23 Jahre alte dringend tatverdächtige Monheimerin festnehmen.

Das war passiert:

Im Zeitraum zwischen dem 24. Februar 2020 und dem 30. März 2020 registrierte die Polizei in Monheim am Rhein insgesamt sieben Brände - insbesondere im Bereich Charlottenburger Straße, Friedenauer Straße und Erich-Klausener-Straße. Dabei wurden insgesamt 16 Altpapier- und Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesteckt, wobei insgesamt ein Sachschaden in Höhe rund 10.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings hatten beim letzten Brand am Sonntag (29. März 2020) die Flammen eines brennenden Containers an der Friedenauer Straße die Wand eines Wohnhauses beschädigt, was einen größeren Einsatz der Feuerwehr Monheim nach sich zog, welche Teile der Fassade abnehmen musste um darunter befindliche Dämmmatten zu löschen.

Aufgrund einer Zeugenaussage rückte für die örtlich zuständigen Beamten von der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann nun eine 23 Jahre alte Monheimerin als dringend Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungen. Die junge Frau ist polizeibekannt und wurde im Jahr 2016 bereits wegen mehreren kleineren Branddelikten zu Sozialstunden verurteilt.

Polizeibeamte konnten die Frau am gestrigen Montag (30. März 2020) an ihrer Wohnanschrift in Monheim am Rhein antreffen. In einer ersten Vernehmung räumte sie die Brandlegungen ein und erklärte, diese mittels des Anzündens von Grillanzündern herbeigeführt zu haben. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten die 23-Jährige vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache nach Mettmann. Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr weiterer Verbleib wird aktuell noch geklärt.

Hinweis für Medienvertreter: Die bereits veröffentlichten Pressemeldungen rund um die Containerbrände in Monheim am Rhein finden Sie hier:

Pressemeldung 2003169 von Montag (30. März 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4559789)

Pressemeldung 2003158 von Freitag (27. März 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4558120)

Pressemeldung 2003150 von Donnerstag (26. März 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4557039

Pressemeldung 2003088 von Montag (16. März 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4549068

Pressemeldung 2003060 von Mittwoch (11. März 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4543791

Pressemeldung 2003024 von Donnerstag (5. März 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4538171

Pressemeldung 2002143 Montag (24. Februar 2020): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4527907

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell