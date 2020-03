Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainer angezündet: Polizei ermittelt - Monheim - 2003024

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Mittwochabend (4. März 2020) hat an der Friedenauer Straße in Monheim am Rhein ein Papiercontainer gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Container absichtlich angezündet wurde. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich bei ersten Ermittlungen bislang keine, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet.

Das war passiert:

Gegen 20:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen brennenden Papiercontainer an der Friedenauer Straße schräg gegenüber der Feuerwehrwache Monheim. Als die Polizeibeamten am Brandort erschienen, hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Der Papiercontainer war vollständig abgebrannt, auch ein daneben stehender zweiter Container wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Erste Ermittlungen vor Ort führten leider zu keinerlei Rückschlüssen auf einen Verursacher. Daher fragt die nun ermittelnde Kriminalpolizei: Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges an der Friedenauer Straße beobachtet oder kennt vielleicht sogar den Verursacher?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell