POL-ME: Sperrmüll wurde angezündet - Hinweise auf einen Tatverdächtigen - Heiligenhaus - 2003022

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Donnerstagmorgen des 05.03.2020, um 00.44 Uhr, riefen Anwohner Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus zur Rhönstraße in Oberilp. Neben dem Hochhaus mit der Nummer 7, auf einer Grünfläche und dem Gehweg der Straße, brannten größere Mengen abgestellten Sperrmülls in voller Ausdehnung und mit hohen Flammen. Die Feuerwehr Heiligenhaus brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer dann auch sehr schnell komplett löschen. So kam es zu keiner weiteren Ausbreitung des Brandes und zu keinen konkreten Gefahren für andere Werte oder die Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses. Sachschaden entstand nahezu ausschließlich an dem offensichtlich in Brand gesetzten Sperrmüll.

Schon im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen zum Brand gaben aufmerksame Zeugen konkrete Hinweise auf eine tatverdächtige männliche Person, welche unmittelbar vor der Brandentdeckung, mit einem Feuerzeug in der Hand, an dem Sperrmüllhaufen gesehen wurde. Die Zeugenhinweise führten, zusammen mit aktuellen Erkenntnissen polizeilicher Beobachtungen in der näheren Vergangenheit, zur Identifizierung eines 42-jährigen Tatverdächtigen aus Heiligenhaus. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und zum Ereignis befragt werden. Dabei verwickelte sich der 42-Jährige wiederholt in Widersprüche. So bestritt der alkoholisiert und verwirrt wirkende Mann zunächst seine Anwesenheit am Tatort, um sie dann wenig später, mit unglaubwürdigen Begründungen, schließlich doch einzuräumen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen gegen Heiligenhauser ein. Dabei soll auch geklärt werden, ob der Beschuldigte auch für weitere Brände in der Vergangenheit verantwortlich sein könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

