POL-ME: Kiosk-Einbrecher wegen Verstoß gegen Corona-Schutz-Verordnung überführt - Hilden - 2003172

Die Polizei konnte am Sonntagabend (29. März 2020) drei Teenager wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Schutz-Verordnung als Einbrecher in einen Kiosk im "Itter-Karree" am Warrington-Platz in Hilden überführen.

Was war geschehen?

Am frühen Sonntagabend (29. März 2020) kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk im Einkaufszentrum "Itter-Karree" am Warrington-Platz in Hilden. Unbekannte Täter hatten zunächst die Zugangstür zum Einkaufszentrum vermutlich mit einem Gullideckel eingeschlagen. Innerhalb des Einkaufszentrums begaben sich die Einbrecher dann zu einem darin befindlichen Kiosk. Sie durchtrennten das heruntergelassene Schutzgitter und durchsuchten den Verkaufsraum. Zeugen stellten den Einbruchschaden fest und alarmierten die Polizei, welche Ermittlungen einleitete. Dabei sichteten sie auch Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera, die drei Personen bei der Tatausführung zeigten.

Noch während der Tatortaufnahme kam es für die Hildener Polizeibeamten zu einem Unterstützungseinsatz des Ordnungsamtes der Stadt Hilden, das zum wiederholten Mal eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher angetroffen hatte. Nach einer einmaligen mündlichen Verwarnung seitens der Ordnungsbehörde war, durch den wiederholten Verstoß, die Polizei zur Feststellung der Personalien an die Walder Straße / Ecke Gartenstraße in Hilden angefordert worden. Gemäß der Corona-Schutz-Verordnung sollten Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gegen die angetroffenen Personen gefertigt werden.

Als die Beamten das Trio vor Ort kontrollierten, stellten sie fest, dass die Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren auffallend viele original verpackte Zigaretten bei sich trugen. So quollen diese - nach Angaben der Beamten - wortwörtlich aus den Jackentaschen heraus. Bei einer Nachschau fanden die Beamten insgesamt 13 Schachteln Zigaretten in den Taschen der Jungen. Auf konkrete Nachfrage zur Herkunft gaben sie an, die Packungen zuvor von einem unbekannten Mann für lediglich vier Euro je Packung erworben zu haben. Da die Aussagen unglaubwürdig waren und der Verdacht des Diebstahls sowie der Hehlerei bestand, wurden die Zigarettenschachteln beschlagnahmt und eine Strafanzeige aufgenommen.

Anschließend wurden die polizeibekannten Jugendlichen vor Ort entlassen.

Erst im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte die Personenbeschreibung der videografierten Einbrecher mit der angetroffenen Jugendgruppe an der Walder Straße abgeglichen werden. Hierdurch konnte sowohl der 13-jährige Erkrather, sowie die 14-und 16-jährigen Hildener zweifelsfrei identifiziert werden.

Die zwei jugendlichen Hildener sowie den noch minderjährigen Erkrather erwarten nun weitere Strafverfahren wegen des Einbruchdiebstahls in den Kiosk.

