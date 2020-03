Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainerbrand - Polizei ermittelt - Mettmann - 2003170

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend (27. März 2020) hat an der Hammerstraße in Mettmann ein Papiercontainer gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf den Verursacher haben sich im Rahmen erster Ermittlungen bisher nicht ergeben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 22:25 Uhr wurde die Polizei zu dem brennenden Papiercontainer in Höhe der Hammerstraße 26 in Mettmann gerufen. Die vorab alarmierte Feuerwehr war bereits vor Ort und konnte den brennenden Container schnell löschen. Es entstand kein sichtbarer Schaden an dem Metallcontainer.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Es ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. In diesem Zusammenhang fragt die ermittelnde Kriminalpolizei, ob Zeugen verdächtige Personen gesehen oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, getätigt haben. Sie werden gebeten sich jederzeit an die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 - 982 - 6250, zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell