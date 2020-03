Polizei Mettmann

POL-ME: Unerlaubtes Verbrennen von Sperrmüll - Ratingen - 2003167

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag (27. März 2020) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Ratingen-Homberg gerufen. Gegen 19:50 Uhr bemerkten mehrere Zeugen eine starke Rauchentwicklung auf einem Feld unweit der Brachter Straße.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellten sie fest, dass ein etwa 4 x 4 Meter großer Haufen Sperrmüll in voller Ausdehnung brannte. Dieser bestand größtenteils aus diversen hölzernen Zaunelementen, Grünschnitt sowie Stacheldraht. Ein Anwohner gab an, dass er lediglich einen alten Zaun hatte verbrennen wollen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Abgesehen von dem verbrannten Sperrmüll wurden weder Gebäude beschädigt, noch Menschen verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell