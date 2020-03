Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei schwerverletzte Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall -Heiligenhaus-2003163

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag dem 27.03.2020, gegen 15.00h, kam es auf dem Panoramaradweg in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fahrradfahrern. Aufgrund vorliegender Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass ein 16-jähriger Heiligenhauser mit seinem Mountainbike den Panoramaradweg in Fahrtrichtung Essen-Kettwig befuhr. In Höhe der Grubenstraße beabsichtigte er nach links in einen Waldweg abzubiegen. In gleicher Fahrtrichtung war ein 52-jähriger Mettmanner auf seinem Rennrad unterwegs. Als der Mettmanner den Heiligenhauser überholen wollte, stieß er während des Abbiegevorgangs mit ihm zusammen. Beide Radfahrer stürzten zu Boden und verletzten sich schwer. Sie wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie zur stationären Behandlung verbleiben mussten. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

