Polizei Mettmann

POL-ME: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Hilden - 2003166

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (29. März 2020) alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei: In der Zeit von 18:55 Uhr bis 19:15 Uhr brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Walder Straße in Hilden.

Eine Bewohnerin hatte von ihrem Fenster aus dem Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Auch im Treppenhaus hatte sich bereits dichter Qualm gesammelt. Als sie den Keller als Brandort lokalisierte, warnte sie sofort die anderen Anwohner des Hauses und verließ mit ihnen gemeinsam das Gebäude.

Die zeitnah eintreffende Feuerwehr brachte den Kellerbrand schnell unter Kontrolle, sodass kein Brand- und Gebäudeschaden entstanden. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Heizlüfter, welcher in einem Kellerraum angeschlossen war, aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell