POL-ME: Ausgebrannter Altkleidercontainer - Polizei ermittelt - Mettmann - 2003171

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29. März 2020) brannte ein Altkleidercontainer an der Einmündung Haydnstraße / Bachstraße in Mettmann fast vollständig aus. Die Polizei geht davon aus, dass der Container mutwillig in Brand gesetzt wurde und sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Das war passiert:

Gegen 06 Uhr wurde die Polizei zu einem brennenden Altkleidercontainer an der Einmündung Haydnstraße / Bachstraße in Mettmann-Süd gerufen. Durch die bereits vorab eingetroffene Feuerwehr musste der Container aufgebrochen werden, um den Brand vollständig löschen zu können. Der Container wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Nach ersten Schätzungen der Einsatzleitung der Feuerwehr muss die Brandlegung an dem Container bereits gegen 05:15 Uhr erfolgt sein. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können oder verdächtige Personen in der Zeit von 05:15 Uhr bis 06:00 Uhr gesehen haben, können sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 - 6250, in Verbindung setzen.

