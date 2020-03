Polizei Mettmann

POL-ME: Erneute Containerbrände - Ermittlungen laufen! - Monheim - 2003088

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 15.03.2020, gegen 06.00 Uhr, kam es in Monheim am Rhein bereits zum wiederholten Mal zu Containerbränden, bei denen ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter Altpapiercontainer in Brand setzten. So musste die Monheimer Feuerwehr an der Friedenauer Straße 1 und wenig später an der gleichen Straße in Höhe des Hauses Nr. 23 tätig werden. Durch das schnelle und professionelle Einschreiten der Feuerwehr konnte in beiden Fällen eine unkontrollierte Ausbreitung der Brände und damit konkrete Gefahren für Menschen und angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Dennoch entstanden an den Großcontainer jeweils Sachschäden in geschätzter Höhe von mehreren hundert Euro.

Sofortige polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen führten leider nicht sofort zu konkreten Ergebnissen. Strafverfahren und weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und dauern an. Dabei hofft die Monheimer Polizei und die ermittelnde Kriminalpolizei auf sachdienliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Solche nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Falle aktuell verdächtiger Beobachtungen, im Umfeld von gefährdeten Containern und ähnlichen Objekten, sollten sich Zeugen sofort an den polizeilichen Notruf 110 wenden.

