Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Tiefgarage am Jubiläumsplatz: Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen - Mettmann - 2003087

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Mettmann bereits in den sozialen Netzwerken berichtete, kam es am Samstag (14. März 2020) zu zwei Pkw-Bränden im Mettmanner Stadtgebiet. Die Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden. Inzwischen konnte auch ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 39 Jahre alten, einschlägig polizeibekannten, Mettmanner.

Das war passiert:

Gegen 17:10 Uhr beobachteten mehrere Zeugen in einer Tiefgarage am Jubiläumsplatz, wie ein dort abgestellter weißer Mercedes im Heckbereich brannte. Ein zufällig anwesender Zeuge - ein 41 Jahre alter Mettmanner - versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was jedoch leider nicht gelang. Die schnell alarmierte und vor Ort eingetroffene Feuerwehr konnte das Feuer zwar unter Kontrolle bringen, das Ausbrennen des Wagens jedoch nicht mehr verhindern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung aus der Tiefgarage musste die Polizei den Gefahrenbereich großräumig absperren und den Verkehr ableiten. Zudem wurden eine angrenzende Drogerie, ein Supermarkt sowie ein Hotel komplett geräumt. Alleine der Sachschaden an dem abgebrannten Auto wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt - inwiefern die Tiefgarage beschädigt wurde, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Gegen 21:15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Noch während der Löscharbeiten in der Tiefgarage erhielten die Polizeibeamten Kenntnis über einen weiteren Pkw-Brand in Mettmann: Diesmal hatte ein an der Ecke Feldstraße / Lindenstraße abgestellter VW T-Cross gebrannt. Die Feuerwehr Hilden, welche schon den Einsatz am Jubiläumsplatz unterstützt hatte, bekämpfte hier das Feuer, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen des Wagens nicht verhindern. Bei dem Feuer wurde auch ein hinter dem T-Cross abgestellter Touran in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden an beiden Autos auf rund 40.000 Euro (35.000 Euro am VW, 5.000 Euro am Touran).

Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Inzwischen konnte aufgrund von Zeugenhinweisen auch ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Der Mann wurde von Zeugen in der Nähe beider Tatorte beobachtet. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39 Jahre alten, einschlägig polizeibekannten, Mann aus Mettmann. Er wird nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

