Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Sonntagmorgen, 02.02.2020, in Waldshut-Tiengen hat zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 09:20 Uhr war ein 44 Jahre alter Jeep-Fahrer an einer Ampel in der Waldshuter Schmittenau einem BMW aufgefahren. Im BMW wurden die 52 Jahre alter Fahrerin und der 56 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden.

