Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfallflucht am Freitagabend

Freiburg (ots)

Ein in Bonndorf in der Straße Am Bildstöckle geparkter Opel Corsa wurde am Freitagabend, 31.01.2020, von einem Unbekannten touchiert. Dieser flüchtete und hinterließ ein Schaden von rund 3000 Euro. Gegen 18:15 Uhr hörte die Fahrerin des Opel einen lauten Knall, der vermutlich auf den Zusammenstoß zurückzuführen war. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) ermittelt und hofft auf sachdienliche Hinweise.

