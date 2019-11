Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lkw beschädigte Gartenzaun und flüchtet

Berndroth (ots)

Am Freitag, den 15.11.2019, wurde in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 06:15 Uhr der Gartenzaun eines Grundstücks in der Rheinstraße vermutlich durch einen rangierenden Lkw beschädigt. Dieser entfernte sich anschießend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Diez unter Tel. 06432-6010 mitzuteilen.

