Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Suche nach geschädigtem Unfallbeteiligten

Bad Marienberg (ots)

Die Unfallverursacherin parkte ihren PKW am Freitag, 15.11.2019, zwischen 14:30 - 16:30 Uhr, in Bad Marienberg, Bismarckstraße, etwa in Höhe der dortigen Westerwaldbank. Beim Einparken beschädigte sie einen dort geparkten PKW. Erst am Folgetag meldet sich die Unfallverursacherin bei der Polizei, um den Unfall zu melden. Bei dem geschädigten Fahrzeug soll es sich um einen PKW, möglicherweise Mercedes, in heller Farbe, möglicherweise silberfarben, mit Siegener Zulassung (SI), handeln. Der PKW dürfte hinten rechts eine Beschädigung aufweisen. Der Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg (02662-95580) zu melden. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell