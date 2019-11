Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigungen

Bad Ems (ots)

In der Nacht von Mittwoch dem 13.11.19 auf Donnerstag dem 14.11.19 kam es in der Stadt Bad Ems zu mehreren Straftaten. In der Römerstraße wurde in ein Ladengeschäft eingebrochen, indem durch unbekannte Täter die Scheibe eingeschlagen wurde. Außerdem kam es zu Sachbeschädigungen am Quellenturm und der alten Malbergbahn. Auch hier wurden jeweils Fensterscheiben beschädigt. Täterhinweis liegen bislang nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wendet sich an die Polizei in Bad Ems.

