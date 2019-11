Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges - Erneuter Hinweisaufruf nach Grabschändungen auf dem Friedhof

Wirges (ots)

Nach einer Presseveröffentlichung im Zusammenhang mit Grabschändungen bzw. Störungen der Totenruhe auf dem Friedhof in Wirges wurde am Donnerstag eine weitere Tat angezeigt, bei der nicht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund auszugehen sein dürfte. Wie bereits veröffentlicht ermittelt die Polizei bei den Taten dennoch in alle Richtungen.

Die Polizeiinspektion Montabaur (Tel: 02602/9226-0) bittet um Hinweise: Wer hat seit Anfang Oktober bis heute verdächtige Beobachtungen auf dem Friedhof Wirges gemacht? Außerdem werden ggf. weitere geschädigte Angehörige gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

