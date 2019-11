Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Brand durch technischen Defekt

Bad Ems (ots)

Am Freitag, dem 15.11.19 kam es in der Braubacher Straße zu einem Kellerbrand. Durch einen technischen Defekt an der Elektronik der Heizungsanlage entzündete sich diese und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Es kam zu keinem Personenschaden, die Gebäudesubstanz wurde auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Arbeiten der FFW Bad Ems war die Braubacher Straße längere Zeit gesperrt. Die Arbeiten dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell