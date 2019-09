Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Sachbeschädigungen in der Nähe des Festplatzes

Hildesheim (ots)

Algermissen (Sti). In der Nacht vom 30.08.2019 auf den 31.08.2019 ist es im Nahbereich um den Festplatz in Algermissen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

