Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Varel unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 34-jährige Fahrzeugführerin ein, Beifahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Varel (ots)

Am Mittwoch kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Varel gegen 18.55 Uhr einen Pkw, der die Hansastraße in Varel befuhr. Bei der Kontrolle trafen die Beamten am Steuer auf eine 34-jährige Fahrzeugführerin, bei der Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt wurden.

Ein anschließend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, die Weiterfahrt untersagten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten.

Da die kontrollierenden Beamten im Pkw weiterhin Marihuanageruch feststellten, ergab sich auch ein Verdacht gegen den auf dem Beifahrersitz befindlichen 37-jährigen Ehemann. Da dieser eine geringe Menge Marihuana mit sich führte, die die Beamten beschlagnahmten, erwartet den 37-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

