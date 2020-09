Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Sedelsberg - Böschung in Brand geraten

Am Dienstag, 22. September 2020, kam es gegen 04.52 Uhr an einem Waldstück an der Tannenstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Böschung eines Waldstückes brannte auf einer Länge von etwa 40 Metern. Die Feuerwehr Scharrel rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. September 2020, kam es gegen 10.00 Uhr in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Toyota Yaris, der in einer Parkbucht stand. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 200 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Es liegen Hinweise vor, dass der gesuchte Pkw silbern sein könnte und über die Moorstraße weitergefahren sein könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

