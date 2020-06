Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: 51-jähriger Mann nach Angriff auf Autofahrer festgenommen

Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

51-jähriger Mann nach Angriff auf Autofahrer festgenommen

Nach einem tätlichen Übergriff auf einen Autofahrer in Aurich-Walle am Dienstag, 16.06.2020, hat die Polizei einen 51 Jahre alten Mann festgenommen. Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Aurich war zunächst flüchtig, konnte jedoch am Mittwochmorgen von Einsatzkräften der Polizei Aurich/Wittmund im hiesigen Bereich angetroffen und festgenommen werden.

Der bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getretene 51-Jährige steht im Verdacht, am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Aurich-Walle einen 33 Jahre alten Autofahrer mit einem Messer angegriffen zu haben. Das Opfer erlitt Verletzungen an den Händen und musste in einem Krankenhaus medizinisch betreut werden. Inzwischen konnte der 33-Jährige wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei hatten am Dienstagabend mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehren und Diensthunden nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gesucht. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden an. Am Mittwoch gegen 9 Uhr konnten Einsatzkräfte den Gesuchten in der Gemeinde Ihlow feststellen. Er wurde umgehend festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Aurich verbracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der 51 Jahre alte Beschuldigte noch am Mittwoch dem Haftrichter in Aurich vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Aurich

Jan Wilken

Telefon: 04941 131299

E-Mail: staur-pressestelle@justiz.niedersachsen.de





Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell