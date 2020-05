Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 14-jähriges Mädchen mit Messer bedroht; Markgröningen: Parkscheinautomat aufgebrochen

Vaihingen an der Enz: 14-jähriges Mädchen mit Messer bedroht

Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Sonntag gegen 16.20 Uhr im Bereich des Schlosses Kaltenstein in Vaihingen an der Enz Opfer einer Bedrohung. Das Mädchen hatte zwei 17- und 18-Jährige dabei beobachtet, wie sie eine Parkbank mit einem Messer beschädigt hatten. Als sie die jungen Männer, die sie wohl kannte, darauf ansprach und diese zum Gehen aufforderte, bedrohte sie der 17-Jährige mit dem Messer. Gemeinsam mit seinem Begleiter verließ er jedoch schließlich den Bereich des Schlosses und ging in Richtung Bahnhof davon. Das Mädchen alarmierte die Polizei, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz nach den beiden Tatverdächtigen fahndeten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Hinweis, dass sich die beiden jungen Männer in Pforzheim aufhalten könnten. Das Polizeipräsidium Pforzheim wurde hierauf in die Fahndungsmaßnahmen mit eingebunden. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd stellten den 17- und den 18-Jährigen schließlich im Zuge der Fahndung fest. Das Messer, das wohl dem 18-Jährigen gehören soll, wurde beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen müssen nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Sachbeschädigung rechnen.

Markgröningen: Parkscheinautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Montag machte sich ein noch unbekannter Täter an einem Parkscheinautomaten eines Parkhauses im Kurt-Lindemann-Weg in Markgröningen zu schaffen. Der Täter begab sich auf das Parkdeck 0 und öffnete einen der Kassenautomaten gewaltsam. Anschließend stahl er das enthaltene Bargeld und machte sich damit aus dem Staub. Derzeit steht noch nicht fest, wieviel Geld der Unbekannte erbeuten konnte. Auch der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, in Verbindung zu setzen.

