Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Freiberg am Neckar; Küchenbrand in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar-Geisingen: Hyundai beschädigt - Verursacher geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die vergangene Woche im Ortsteil Geisingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Donnerstag 14:30 Uhr und Samstag 13:30 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker das Fahrzeugheck eines Hyundai, der im Finkenweg am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Im Anschluss machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach bittet Unfallzeugen, sich unter der Tel. 07144 900-0, zu melden.

Ludwigsburg-West: Küchenbrand

In einer Dachgeschosswohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Schlachthofstraße in Ludwigsburg-West befindet, kam es am Sonntagnachmittag zu einem Küchenbrand. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigsburg über das Brandgeschehen informiert. Insgesamt 25 Wehrleute rückten anschließend mit neun Fahrzeugen zu der Örtlichkeit aus. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 26-Jähriger, der sich zusammen mit drei weiteren Bewohnern in der Wohnung aufgehalten hatte, in der Küche auf dem Herd Essen zubereiten. Mutmaßlich fing hierbei heißes Fett in einer Pfanne an zu brennen. Der 26-Jährige bemerkte das Feuer und eilte zu seinem 15-jährigen Nachbarn. Der Jugendliche nahm einen Feuerlöscher zur Hand und unternahm erste Löschversuche bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es schließlich den Brand zu löschen. Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen rückte die Feuerwehr wieder ab. Alle Bewohner, die sich während der Brandbekämpfung außerhalb des Hauses befanden, wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst untersucht. Sie blieben allesamt unverletzt. Durch den Brand wurde die Küche stark in Mitleidenschaft gezogen und einige Teile der Wohnung sind verrußt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Bewohner durften über Nacht in den Räumlichkeiten bleiben. Allerdings ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Ludwigsburg kümmert sich am Montag um die Unterbringung der vierköpfigen Familie.

