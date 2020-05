Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr ereignete sich in der Nüssstraße in Sindelfingen-Ost eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Eine 57-jährige Frau war mit einem Kraftrad-Gespann auf der Nüssstraße in Richtung der Mahdentalstraße unterwegs. Dort soll ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker teilweise auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Aufgrund dessen musste die 57-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden. Während des Ausweichmanövers stieß das Kraftrad-Gespann gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro entstand. Der Unbekannte, bei dem es sich um einen Mann handeln soll, saß möglicherweise am Steuer eines schwarzen Mercedes. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr anschließend in Richtung der Goldmühlestraße davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

