POL-LB: Ditzingen: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall - Weitere Geschädigte gesucht; Mann verfolgt nach Unfall tatverdächtigen Fahrzeuglenker zu Fuß

Ditzingen: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall - Weitere Geschädigte gesucht

Wir berichteten zunächst in einer Pressemitteilung vom 03.05.2020, 21:33 Uhr, von einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger mit einem Traktor verunglückte. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Fußgänger oder Fahrzeuglenker, die durch das Verhalten des 19-Jährigen auf der Landesstraße 1177 gefährdet wurden, sich unter Tel. 0711 6869 0 zu melden.

Ditzingen: Mann verfolgt nach Unfall tatverdächtigen Fahrzeuglenker zu Fuß

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz nach Mitternacht in Ditzingen im Iptinger Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher anschließend einfach weitergefahren ist und ein 28-Jähriger ihn zu Fuß verfolgte. Ein 57-Jähriger war zunächst mit einem VW im Iptinger Weg gefahren, als er auf Höhe eines dort geparkten Mercedes zu weit nach links kam und das Fahrzeug streifte. Der Mann hielt nicht an und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er bog nach wenigen Metern in die Finkenstraße ab und parkte den VW in seiner Hofeinfahrt. Allerdings war der Unfall vom 28-jährigen Besitzer des Mercedes bemerkt worden, der den VW zu Fuß bis zur Hofeinfahrt verfolgte, den 57-Jährigen dort zur Rede stellte und die Polizei verständigte. Während der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 57-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 11.000 Euro.

