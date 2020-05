Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau Döffingen: Fünf entlaufene Rinder wohlbehalten wieder eingefangen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15.46 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen und dem Polizeipräsidium Ludwigsburg durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass südöstlich von Döffingen gelegen, kurz zuvor mehrere freilaufende Rinder gesichtet wurden. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten sich die fünf Tiere zuvor unbemerkt von einer nahegelegenen Weide entfernt. Im Verlauf trennten sich die Tiere. In Zusammenarbeit zwischen dem Polizeirevier Sindelfingen, dem Veterinärdienst beim Landratsamt Böblingen, einem ortsansässigen Tierarzt sowie dem Eigentümer der entlaufenen Tiere, konnten diese sukzessive bis kurz nach 21.00 Uhr alle wieder wohlbehalten eingefangen werden. Zur Unterstützung und Lokalisierung der Tiere kam am späten Nachmittag bzw. frühen Abend zeitweise auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Kurz nach 16.00 Uhr wurde das erste Rind, gegen 16.40 Uhr das zweite Rind eingefangen. Die anderen drei Tiere hatten sich zwischenzeitlich mitunter in den angrenzenden Wald begeben. Gegen 19.22 Uhr wurde ein drittes Rind eingefangen. Die beiden letzten noch freilaufenden Rinder konnten schließlich um 21.07 Uhr auch als eingefangen gemeldet werden. Alle Tiere befinden sich zwischenzeitlich wohlbehalten in der Obhut ihres Eigentümers. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise vier Streifenbesatzungen und einen Polizeihubschrauber im Einsatz.

