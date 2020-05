Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Steinheim an der Murr und Eberdingen-Hochdorf

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter die Türe eines östlich von Steinheim gelegenen Vereinsheimes auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei wurden aus einem Schlüsselkasten mehrere Schlüssel entwendet. Daraufhin begaben sich die Täter auf das angrenzende Gelände, wo sie trotz der entwendeten Schlüssel das Gartentor sowie die Türe des dort befindlichen Schuppens aufbrachen. Hier wurde der dortige Aufsitzrasenmäher gestartet und rückwärts aus dem Schuppen gefahren, um anschließend wieder schwungvoll in den Schuppen zurückzufahren. Dabei fuhren die Täter auf einen zweiten im Schuppen befindlichen Aufsitzrasenmäher auf. Dieser Aufprall war so stark, dass der Aufsitzrasenmäher durch die Rückwand des Schuppens geschoben wurde. Bevor die Täter den Ort ihrer Verwüstung verließen, entwendeten sich noch eine Flex im Wert von etwa 200 Euro. Der durch die Täter angerichtete Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 11.500 Euro.

Eberdingen-Hochdorf: Aufbruch von vier Gartenhäusern

Am Samstag, in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 13.00 Uhr, drangen unbekannte Täter am Pfaffenwald in insgesamt vier Gartengrundstücke ein. Dabei wurden zwei Gartentore beschädigt sowie eine Scheibe eingeschlagen. Weiterhin wurden zwei Gartenhäuser aufgebrochen und ein Stromgenerator der Marke "EndressE", ein Akkuschrauber der Marke "Workzone" sowie zwei Campinglampen im Gesamtwert von rund 600 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell