POL-HB: Nr.: 0688 --DFB-Pokalspiel in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 30.10.19, 18.30 Uhr

Am Mittwochabend fand das DFB-Pokalspiel zwischen SV Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim statt. Während der ersten Spielhälfte wurde der Ordnungsdienst im Stadion angegriffen, so dass die Polizei Bremen unterstützend eingreifen musste.

Die An- und Abreise sowohl der Gäste- als auch der Heimfans verlief friedlich. Aufgrund des zeitgleich stattfindenden Feierabendverkehrs kam es teilweise zu stärkeren Verkehrsbehinderungen rund um das Stadion.

Kurz nach Beginn der ersten Spielhälfte wurde der Ordnungsdienst im Stadion bei dem Versuch ein Banner zu entfernen, bedroht und körperlich angegriffen. Laut Auskunft des Veranstalters handelte es sich um ein genehmigtes Banner, dass an einem nicht genehmigten Ort aufgehängt wurde. Einsatzkräfte, die den Ordnern zu Hilfe kamen, wurden durch Tritte und Schläge ebenfalls angegriffen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Das Transparent wurde im Anschluss durch die Polizei an den Veranstalter übergeben. Die Polizei Bremen fertigt entsprechende Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die sich in der Nähe befanden, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

