POL-HB: Nr.: 0686 --Dieb bedroht Polizistin mit Schreckschusswaffe

Ort: Bremen-Vahr, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 29.10.2019, 16:00 Uhr

Ein 53-jähriger Mann stahl in der Vahr zunächst eine Flasche Likör aus einem Supermarkt, bedrohte die Angestellten mit einer Schreckschusswaffe und flüchtete. Als Einsatzkräfte ihn auf der Straße stellen wollten, zog er die Waffe erneut und zielte auf eine Polizistin. Von eingesetzten Kräften konnte er festgenommen werden.

Gegen 16:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in einem Einkaufszentrum, wie ein Mann eine Flasche in die Tasche steckte und den Laden verlassen wollte. Als sie ihn daraufhin ansprachen, zog er eine Pistole, bedrohte die Angestellten damit und flüchtete. Die Flasche ließ er dabei zurück. Die Angestellten alarmierten die Polizei, die kurze Zeit später mit starken Kräften vor Ort war. Der 53-jährige Ladendieb war mittlerweile auf der Kurt-Schumacher-Allee unterwegs und konnte durch eine Streifenwagenbesatzung identifiziert werden. Als die beiden Polizistinnen den Mann ansprachen, zog er erneut seine Waffe und richtete sie direkt auf eine der beiden. Nur durch die besonnene Reaktion der Polizistin kam es hier nicht zu einer Schussabgabe. Der 53-jährige wurde kurze Zeit später von weiteren Einsatzkräften festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor dem Umgang mit Schreckschuss- und sogenannten Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

