POL-ME: Schwerer LKW-Unfall mit eingesetztem Rettungshubschrauber - Nachtragsmeldung - Velbert - 1909082

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots (1909079) vom gleichen Tag, berichteten wir mit einer zeitnahen Erstmeldung über einen schweren LKW-Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag des 12.09.2019, gegen 14.20 Uhr, auf der Straße Am Lindenkamp in Velbert-Mitte ereignete.

--- Fortschreibung zu den polizeilichen Unfallermittlungen --

Die Bergung des verunfallten 12-Tonners mit schwerem Bergungsgerät und damit auch die Vollsperrung der Straße Am Lindenkamp, dauerten bis in die späten Abendstunden an. Erst gegen 20.45 Uhr konnte die Straßensperrung wieder aufgehoben werden, nachdem der schwere LKW erfolgreich aus der tiefen Böschung gehoben wurde.

Die Unfallursache ist auch aktuell weiterhin ungeklärt. Der beim Unfall schwer verletzte 53-jährige LKW-Fahrer aus Velbert konnte von der Polizei behandlungsbedingt noch nicht zum Unfallgeschehen befragt werden. Mehrere der Polizei bekannte Zeugen berichten übereinstimmend davon, dass der LKW ohne für sie erkennbare Gründe seine Fahrspur nach links verließ.

Der geborgene und abgeschleppte LKW Iveco wurde für technische Untersuchungen durch Experten sichergestellt, von denen sich die Polizei ebenfalls weitere Erkenntnisse zur Ursache des Unfalles erhofft.

Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, da an dem sieben Jahre alten LKW Iveco mit großer Wahrscheinlichkeit wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Den linksseitigen Karosserie- und Lackschaden am unfallbeteiligten Kia Vento der 74-jährigen PKW-Fahrerin aus Velbert schätzt die Polizei auf 3.000,- Euro.

