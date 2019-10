Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0687 --Raubüberfall auf Discounter in Bremen-Nord--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, Stockholmer Straße Zeit: 29.10.2019, 18:45 Uhr

Am Dienstagabend überfielen drei bewaffnete Männer einen Supermarkt in Bremen-Burglesum. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr betraten drei maskierte Personen den Discounter an der Stockholmer Straße. Während einer der Täter im Eingangsbereich stehen blieb, gingen die anderen zwei direkt auf eine Kassiererin, die gerade Waren in ein Regal räumte, zu. Sie bedrohten die 51-Jährige mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte wurde zusätzlich weiter in Richtung Kassenbereich geschubst. Gerade als sie der Aufforderung nachkommen wollte, ergriff einer der Räuber die eingeschobene Kassenlade und riss sie mit Gewalt aus ihrer Verankerung. Anschließend liefen die Männer mit ihrer Beute aus dem Geschäft über den angrenzenden Kundenparkplatz weiter in Richtung Stader Landstraße.

Die beiden Haupttäter sollen ca. 170 cm groß gewesen sein. Die Person mit der Schusswaffe hatte ihr Gesicht mit einer weißen Maske verdeckt. Sie war mit einer hellgrauen Kapuzenstrickjacke, hellblauen Jeans und schwarzen Turnschuhen mit einer auffallend rotbraunen Sohle bekleidet und trug weiße Handschuhe. Der zweite Räuber war mit einem Messer bewaffnet. Sein Gesicht war bis auf die Augenpartie mit einem graubraunen Tuch bedeckt. Er trug ein graues Kapuzenshirt mit der Aufschrift "NIKE", schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der dritte Täter soll mit einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Bremen fragt: Wem sind am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr die drei Männer vor, während oder nach der Tat aufgefallen oder wer hat im Bereich der Stockholmer Straße andere verdächtige Beobachtungen machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

