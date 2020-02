Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt - Sachschaden ca. 35.000 Euro

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 8.10 Uhr an der Einmündung Sandhofer Straße/Bürstadter Straße wurde die beiden beteiligten Fahrer leicht verletzt, an den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Eine 45-jährige Fahrerin eines Peugeot hatte die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 52-jährigen VW-Fahrers nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Verletzten begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung, die Autos mussten abgeschleppt werden.

